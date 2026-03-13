Türkiye Turizminin Güçlendirilmesi İçin Bakan Ersoy’dan İki Kritik Görüşme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün gelişimi ve ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik iki önemli görüşmeyi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, görüşmelerle ilgili değerlendirmeleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bakan Ersoy, ilk olarak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve Genel Müdür Yardımcıları Murat Şeker ve Ahmet Olmuştur ile bir araya gelerek, ülkemizin turizm potansiyelini artıracak iş birlikleri ve ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin turizmdeki küresel konumunu daha ileriye taşıyacak çalışmaların ele alındığı görüşmede, sektörün geleceğine dair önemli adımlar masaya yatırıldı.

İkinci görüşmede ise TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ile turizm sezonu öncesi sektörün gündemi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye turizminin gelişimi ve sektör paydaşlarıyla yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişareler sürdürüldü.

Bakan Ersoy, her iki görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, sektörle yakın iletişimin ve stratejik iş birliklerinin Türkiye turizminin dünya çapındaki rekabet gücünü artırmada kritik rol oynadığını vurguladı.