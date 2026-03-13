Galaxy sevenler müjdeyi verdiler: Akıllı telefon ve tablette kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihaz ve aksesuar kategorilerini kapsayan kampanyalar kapsamında kullanıcılar, seçili Galaxy ürünlerini birlikte satın alarak indirim fırsatlarından yararlanabiliyor.

Samsung'un çevrim içi mağazası ve mobil uygulaması üzerinden 31 Mart'a kadar yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyalar, kullanıcıların Galaxy ekosistemine daha avantajlı fiyatlarla sahip olmasına olanak tanıyor.

Kampanya kapsamında seçili Galaxy cep telefonlarından birini satın alan kullanıcılar, ekosistem ürünlerinde özel indirimlerden yararlanabiliyor. Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 ve Galaxy S25 Ultra modellerini tercih eden kullanıcılar, Samsung Galaxy Buds3, Galaxy Watch8 ve hızlı şarj cihazı gibi seçili aksesuar ve giyilebilir ürünleri sepete eklediklerinde indirimli fiyatlarla satın alabiliyor.

Şirketin bir diğer kampanyasında ise seçili Galaxy ürünlerinin birlikte satın alınmasıyla indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanya kapsamında Samsung Galaxy S25 FE ve Galaxy A56 5G gibi akıllı telefon modellerinden biriyle birlikte tablet, giyilebilir cihaz veya kulaklık kategorilerinden ürünlerin sepete eklenmesi durumunda, toplam alışveriş tutarına bağlı olarak 10 bin liraya varan indirim uygulanıyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 Lite ve Galaxy Buds3 gibi farklı Galaxy cihazları da kampanyaya dahil ürünler arasında yer alıyor.

Kampanyalar, Samsung'un çevrim içi mağazası ve mobil uygulaması üzerinden 31 Mart'a kadar geçerli olacak.