  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi! Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri! İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı Türkiye'ye atılan füzeler bizler için de soru işaretidir Füzeleri kim attı ABD duyurdu! Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü MHP'den Devlet Bahçeli kitabı: Türk milliyetçiliğini çağın ruhuna, devletin bekasına göre yeniden inşa etti Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise... İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi Ulaştırma Bakanı merak edilen sonucu paylaştı: Anket yaptık yüzde 80 çıktı
Teknoloji Galaxy sevenler müjdeyi verdiler: Akıllı telefon ve tablette kampanya
Teknoloji

Galaxy sevenler müjdeyi verdiler: Akıllı telefon ve tablette kampanya

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Galaxy sevenler müjdeyi verdiler: Akıllı telefon ve tablette kampanya

Samsung’un çevrim içi mağazası ve mobil uygulamasında 31 Mart’a kadar sürecek kampanyalarda, seçili Galaxy telefon, tablet, giyilebilir cihaz ve aksesuarların birlikte satın alınmasıyla kullanıcılara indirimli fiyatlar ve 10 bin liraya varan avantajlar sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihaz ve aksesuar kategorilerini kapsayan kampanyalar kapsamında kullanıcılar, seçili Galaxy ürünlerini birlikte satın alarak indirim fırsatlarından yararlanabiliyor.

Samsung'un çevrim içi mağazası ve mobil uygulaması üzerinden 31 Mart'a kadar yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyalar, kullanıcıların Galaxy ekosistemine daha avantajlı fiyatlarla sahip olmasına olanak tanıyor.

Kampanya kapsamında seçili Galaxy cep telefonlarından birini satın alan kullanıcılar, ekosistem ürünlerinde özel indirimlerden yararlanabiliyor. Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 ve Galaxy S25 Ultra modellerini tercih eden kullanıcılar, Samsung Galaxy Buds3, Galaxy Watch8 ve hızlı şarj cihazı gibi seçili aksesuar ve giyilebilir ürünleri sepete eklediklerinde indirimli fiyatlarla satın alabiliyor.

Şirketin bir diğer kampanyasında ise seçili Galaxy ürünlerinin birlikte satın alınmasıyla indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanya kapsamında Samsung Galaxy S25 FE ve Galaxy A56 5G gibi akıllı telefon modellerinden biriyle birlikte tablet, giyilebilir cihaz veya kulaklık kategorilerinden ürünlerin sepete eklenmesi durumunda, toplam alışveriş tutarına bağlı olarak 10 bin liraya varan indirim uygulanıyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 Lite ve Galaxy Buds3 gibi farklı Galaxy cihazları da kampanyaya dahil ürünler arasında yer alıyor.

Kampanyalar, Samsung'un çevrim içi mağazası ve mobil uygulaması üzerinden 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği
Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği

Teknoloji

Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi
Dünya

Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini ..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23