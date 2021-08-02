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Spor Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya aldı
Spor

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya aldı

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:39:00 -
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya aldı

Güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

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