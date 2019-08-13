Milli güreşçilerin bayram mesaisi - Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü- Kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, sporculara baklava ikram etti



BOLU (AA) - Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan ay-yıldızlı sporcular, milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde antrenmana çıktı. Bu arada, kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmalar hakkında Bora'dan bilgi aldı. Antrenman yapılan salona geçen Aydın, burada bayramlaştığı güreşçilere baklava ikram etti, sporcularla sohbet etti. Aydın, antrenörler ve güreşçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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