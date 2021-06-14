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Spor Milli güreşçiler Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor
Spor

Milli güreşçiler Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor

Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 08:15:00 -
Milli güreşçiler Polonya'dan 5 madalyayla dönüyor

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda Ekrem Öztürk'ün gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan'ın ve 87 kiloda Metehan Başar'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Daha önce de Murat Fırat'la altın, kadınlarda ise Buse Tosun'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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