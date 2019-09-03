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Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na odaklandı

- Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda yer alan ve Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 97 kiloda mücadele edecek Cenk İldem ile 67 kiloda mindere çıkacak Atakan Yüksel, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor- Milli güreşçi Cenk İldem:"Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Artık özlediğim o madalyaya kavuşmak istiyorum"- Milli güreşçi Atakan Yüksel:"Hedefimiz takım olarak 6 sıklette olimpiyat vizesi almak. Ayrıca takım olarak dünya şampiyonu olup, ülkemize altın madalyalar getirmek istiyoruz"

03 Eylül 2019 Salı 11:28
Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na odaklandı


BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda yer alan Cenk İldem ve Atakan Yüksel, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi iddialı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım teknik direktörü Salih Bora gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmek için 97 kiloda mücadele edecek Cenk İldem ve 67 kiloda mindere çıkacak Atakan Yüksel, günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.


- İldem: "Uzun süredir uzak kaldığım minderi özledim"


Cenk İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona tarihi yaklaştıkça heyecanın da arttığını söyledi.

Şampiyonanın önemine işaret eden İldem, "Bu, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotası." dedi.

İldem, spor kariyerini olimpiyatlarda madalya alarak bitirmek istediğini dile getirerek, "Bu nedenle Dünya Şampiyonası benim için çok önemli. Daha önce Dünya Şampiyonası'na 4 defa katıldım. İki dünya madalyam var. Uzun süredir uzak kaldığım minderi özledim çünkü son Dünya Şampiyonası'na katılmamıştım. İnşallah burada gücümüzü göstereceğiz. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Artık özlediğim o madalyaya kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 55 rakibinin olduğunu aktaran İldem, "Gerçekten güçlü rakiplerimiz var ama kilomdaki bütün rakiplerim daha önceden yendiğim kişiler. Bazen de yenildim ama yenilmeyecek rakip yok. Gününde olan, formda olan kazanacak. Biz de formda olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evimizden ve sevenlerimizden uzak bedel ödüyoruz. Buradan ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

İldem, Dünya Şampiyonası'na iyi bir kadroyla katıldıklarını belirterek, bu organizasyondan olimpiyat vizesi alarak dönmek istediklerini sözlerine ekledi.


- Yüksel: "Hedefim zirvede yer almak"


Milli güreşçi Atakan Yüksel, Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldığını dile getirerek, "İnşallah 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda ülkemi temsil edeceğim. Hedefimiz takım olarak 6 sıklette olimpiyat vizesi almak. Ayrıca takım olarak dünya şampiyonu olup, ülkemize altın madalyalar getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yüksel, son Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer aldığını hatırlatarak, "Dünya Şampiyonası'nda da inşallah aynı şekilde hedefim zirvede yer almak. Zirvede yer alıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:28
  1. ALADAĞ
  2. Bolu
  3. Dünya Şampiyonası
  4. Grokoromen Güreş Milli Takımı
  5. Kazakistan
  6. Mili Güreşçi Cenk İldem
  7. milli güreşçi Atakan Yüksel
  8. Nur Sultan

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