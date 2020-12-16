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Spor Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:05:00 -
Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

ANKARA (AA) - Kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman rakibi Aline Rotter Focken'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya'dan Focken'le karşılaştı.

Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş oldu. Böylece Yasemin Adar, turnuvayı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

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