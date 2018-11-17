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Milli güreşçi Tosun'dan altın madalya

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Tosun, 72 kilo final mücadelesinde Nicoleta'yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:36
Milli güreşçi Tosun'dan altın madalya

Romanya'da devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı adına mücadele eden Buse Tosun altın madalyayı kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada 72 kilo finalinde mücadele eden Buse Tosun, Rumen Rakibi Alexandra Nicoleta'yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalyaya ulaştı.

Kadın milli takımı, şampiyonayı birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Organizasyonda erkeklerde serbest stil müsabakaları da başladı. Bu kategorideki ilk maçta 70 kiloda Enes Uslu, Belarus'tan Mikita Sauchanka'yı tuşla yendi. İkinci mücadelesinde Moldovalı Stefan Tonu'yu 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Moğol Temuulen Enkhtuya'yı da aynı şekilde yenen Enes Uslu, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rus David Baev'in karşısına çıkan milli güreşçi, rakibine, ihtar puanın verilmesinin ardından 7-6 yenildi. Enes Uslu, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda yarın Ertuğrul Kahveci (61 kilo), Muhammet Akdeniz (74 kilo), Ahmet Özen (86 kilo), Semih Yazıcı (92 kilo), Hüseyin Mehmet Civelek (125 kilo) maçlarını yapacak.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:36
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