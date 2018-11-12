Milli güreşçi Osman Yıldırım finale yükseldi

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Romanya'da başlarken, 130 kiloda Osman Yıldırım finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonanın birinci gününde mindere çıkan Osman Yıldırım, ilk maçında Japon rakibini mağlup etti. Ardından Norveçli güreşçiye üstünlük kuran milli sporcu, çeyrek finalde Sırp Boban Zıvanovic'i sayı tuşuyla (10-1) yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Afrika şampiyonu Mısırlı Abdellatif Ahmed Mohamed'i 5-1 mağlup eden Osman Yıldırım, adını finale yazdırdı.

Yıldırım, finalde yarın akşam Pataridze ile karşılaşacak

Şampiyonanın ilk gününde mücadele eden 77 kilo güreşçisi Fatih Cengiz ise ABD'li ve Fin rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Macar Zoltan Levai'yi 2-1 yenerek yarı finalde mücadele etme hakkı yakalayan milli sporcu, Danimarkalı Raibek Bisultanov'e 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla final şansını yitiren Fatih Cengiz, bronz madalya mücadelesi verecek.

Türk güreşçilerden Onur Atalay ise 63 kiloda Japon Katsuaki Endo'ya mağlup oldu. Onur Atalay, Japon rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı yakaladı.

Günün diğer karşılaşmalarında 87 kiloda Ali Cengiz ve 55 kiloda Doğuş Ayazcı, rakiplerine yenilerek elendi.