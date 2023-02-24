Milli güreşçi Kerem Kamal'dan Mısır'da altın madalya
Mısır'da düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal rakibini 9-0 yenerek altın madalya kazandı.
Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal ve grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz mindere çıktı.
Kerem Kamal, Kazak rakibini 9-0 yenerek birinci oldu
Yarı finalde Kırgız Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0 yenerek finale yükselen Kerem Kamal, bu turda eşleştiği Kazak Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalya kazandı.
Ali Cengiz'den gümüş madalya
Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise yarı finalde Gürcü Gurami Khetsuriani'ye karşı mücadeleyi 3-3 eşitlikle bitirirken, son sayıyı alan sporcu olmanın avantajıyla adını finale yazdırmayı başardı.
Finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'ye 10-1 yenilen Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.