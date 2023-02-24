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Spor Milli güreşçi Kerem Kamal'dan Mısır'da altın madalya
Spor

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan Mısır'da altın madalya

Mısır'da düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal rakibini 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 09:17:00 -
Milli güreşçi Kerem Kamal'dan Mısır'da altın madalya

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal ve grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz mindere çıktı.

Kerem Kamal, Kazak rakibini 9-0 yenerek birinci oldu

Yarı finalde Kırgız Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0 yenerek finale yükselen Kerem Kamal, bu turda eşleştiği Kazak Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Ali Cengiz'den gümüş madalya

Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise yarı finalde Gürcü Gurami Khetsuriani'ye karşı mücadeleyi 3-3 eşitlikle bitirirken, son sayıyı alan sporcu olmanın avantajıyla adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'ye 10-1 yenilen Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.

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