Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, final maçında Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek altın madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.



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