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Milli güreşçi Kayaalp’in ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi

Romanya’nın Başkent’i Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya kazanması ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:37
Milli güreşçi Kayaalp’in ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi

Romanya’nın Başkent’i Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya kazanması ailesi tarafından sevinçle karşılandı.


Grekoromen stilde mindere çıkan ve finalde Gürcü rakibi Kajaia’yı 3-0 yenen Rıza Kayaalp, toplamda 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Oğullarının mücadelesini televizyon karşısında izleyen ailesi heyecandan yerinde duramazken altın madalya kazanarak Türk Bayrağını göndere çektiren milli güreşçi Kayaalp’in sevincine ortak oldu. Anne Sevgi ve baba Kelami Kayaalp ile akrabaları milli güreşçiye dua ederek destek olurken, karşılaşma sonrası evde bayram havası oluştu.


Maç sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen anne Sevgi Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada “İnşallah Allah nice Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları nasip etsin. Çok heyecanlıyım. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Rıza herkesin gururu, Türkiyemiz’in gururu. Allah’ım yolunu açık etsin. Bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı okuttu. İnşallah bir altın madalyamız kaldı, o da olimpiyat. Onu da alacağız. Bayrağımızı göndere çektireceğiz, İstiklal Marşımızı söylettireceğiz. Allah’ım gücünü kuvvetini artırsın” dedi.


Baba Kelami Kayaalp ise, “Oğlum 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz. Şanlı bayrağımızı göndere çekti, İstiklal Marşımızı okuttu. Daha nice şampiyonluklarını görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Maç sonunda anne Sevgi Kayaalp’i yakınları telefonla arayarak tebrik etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:37
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