Milli güreşçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Eren Tutulmaz (22) idaresindeki 75 AK 303 otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.