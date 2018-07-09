THY - İmaj
0553 313 94 23

Milli güreşçi hayatını kaybetti

22 yaşındaki Milli güreşçi Eren Tutulmaz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
Milli güreşçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Eren Tutulmaz (22) idaresindeki 75 AK 303 otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. trafik kazası
  4. Eren Tutulmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni kabinesinde Vasip Şahin İçişleri Bakanı mı oldu?
    1. Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güllerle..
    3. İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal..
    4. Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay..
    5. Milli güreşçi hayatını kaybetti
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Başkan..
    7. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    8. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    9. Çocuklar neden geç konuşurlar?
    10. Haliç'te yangın çıktı!
    11. Çift yumurta ikizlerinin özellikleri..
    12. Erdoğan Anıtkabir'e geldi
    13. TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    14. Başkan Erdoğan yemin etti!..
    15. Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalıdır?
    16. HDP'li milletvekillerinden skandal!..
    17. İngiltere'de depremler devam ediyor!
    18. Ek gıdalara hangi besinlerle..
    19. Yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    20. Çocuklarda karın ağrısı neden olur?
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...