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Siyaset Milli Görüş'ün önde gelen ismi söyledi: CHP, Saadet Partisi'ni işgal etti!
Siyaset

Milli Görüş'ün önde gelen ismi söyledi: CHP, Saadet Partisi'ni işgal etti!

Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden, Saadet Partisi eski İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, "CHP, Saadet Partisi'ni işgal etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 15:37:00 -
Milli Görüş'ün önde gelen ismi söyledi: CHP, Saadet Partisi'ni işgal etti!

Milli Görüş Hareketi’nin ağır isimlerinden, Saadet Partisi’nde daha önce İstanbul İl Başkanı, GİK üyesi görevleri alan Selman Esmerer, Diriliş Postası’ndan Furkan Erten'e konuştu.

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (YENİAD) Genel Başkanı olan Esmerer, “Üzgünlük ve kızgınlık içindeyiz. Vahim bir şey oldu. Merhum Erbakan Hocamızın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle dört partisi kapatıldı. Saadet Partisi’nin önünde laiklik, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atıldı. CHP’liler Erbakan Hocamızdan intikam aldılar. CHP, posterlerle, sloganlarla Saadet’i işgal etti. Bu durumun müsebbibi olanlar, başta Genel Başkan olmak üzere vebal altındalar. Derhal istifa etmeliler.” diye konuştu.

Esmerer, “Milli Görüş’ün 50 yıldır İslâmi hareket oldu-ğu herkes tarafından biliniyor. İslâmi hareketin geldiği noktaya bakınız. Genel Başkan spiker gibi Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklıyor. Akıl tutulması yaşanıyor. Biz kadim Milli Görüşçüler olarak hayal kırıklığına uğradık. Kanımıza dokundu. Kurucu Genel Başkanımız Erbakan hocamızın ilkelerini benimsemiyorlarsa, sekülerleşmek istiyorlarsa, Mustafa Kemal’in askeriyseler yeni bir oluşum kursunlar. Saadet Partisi’nde bunları yapmaya kimsenin hakkı yok. İstifa etmeleri gerekiyor.” dedi.

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