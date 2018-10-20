Milli Görüş'ün duayen isimleri, Oya Akgönenç hakkında Akit'e konuştu

yeniakit.com.tr özel Milli Görüş’ün önemli ismi Prof. Dr. Oya Akgönenç, öncek gün hayatını kaybetti. Dün Ankara’da defnedilen Akgönenç hakkında, Milli Görüş’ün duayen isimleri yeniakit.com.tr’ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

Değerli bir siyaset ve bilim insanı

Oya Akgönenç’e Allah’tan rahmet dileyen Ömer Vehbi Hatipoğlu, “Oya hanım son derece değerli bir siyaset ve bilim insanıydı. Ama onu çok ötesinde nezaketiyle, hanımefendiliği ile, saygınlığı ile hepimizin gönlünde taht kurmuş bir ablamızdı. Yeri zor doldurulacak bir insandı. Rabbim merhametiyle muamele buyursun.” diye konuştu.

Yeni bir dünya kurulması için çaba harcadı

“Cenabı Allah taksiratını affetsin. Cennetiyle muamele etsin. İyi bir kadındı.” diyen Prof. Dr. Mete Gündoğan, “Dava şuuruna sahip bir insandı. Türkiye’nin yeniden büyük Türkiye olma idealine sahip, yeni bir dünya kurulması için çaba harcayan, her platformda gayret eden bir insandı. Son döneminde de ülke için öğrenci yetiştiriyordu üniversitede. Mekanı cennet olsun.” diye konuştu.

Kıymetli hizmetleri olan güçlü bir hanımefendiydi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi:

“Çok değerli bir siyaset ve bilim insanıydı. Ülkemize kıymetli hizmetleri olduğuna inandığım güçlü bir hanımefendiydi. Rabbim mekanını cennet etsin.”

Çok iyi niyetli bir arkadaşımızdı

Oya Akgönenç’i milletvekilliği zamanında tanıdığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Milletvekilliği zamanında tanıdık, birlikte parlamentoda da çalıştık. Çok iyi niyetli, meselelere aklıselimle yaklaşan iyi bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisine rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Verdiği hizmetlerin yakın şahidiyiz

Akgönenç için, “Çok değerli bir hanımefenediydi.” diyen Recai Kutan şöyle konuştu:

“Aşkla, heyecanla bu ülkeye ve millete hizmet etti. Ülkesine ve davasına verdiği hizmetlerin yakın şahidiyiz. Rabbim merhametiyle cennetine kabul buyursun.”

Örnek bir hanımefendiydi

Fatih Erbakan, “Allah gani gani rahmet etsin. İlmiyle, hanımefendiliği ile ahlakıyla ve davamıza bağlılığı ile örnek bir hanımefendiydi. Bütün dava büyüklerimizle birlikte, Erbakan hocamızla birlikte kendisini cennetinde buluştursun.” dedi.

Davaya bağlılığını her fırsatta göstermiş bir insandı

Bülent Arınç ise Oya Akgönenç hakkında şunları söyledi:

“Oya Akgönenç hanımefendi çok kibar, çok zarif ve Milli Görüş davasına yürekten bağlı bir insandı. Kendisiyle bir dönem milletvekilliği yaptık ama onun dışında da her zaman bazı toplantılarda davaya bağlılığını her fırsatta göstermiş bir insandı. Hem bilim insanı olarak hem de davasına bağlı bir insan olarak temayüz ederdi. Parlamentodaki çalışmalarını herkes çok takdir ederdi. ESAM’da ve diğer bazı toplantılarda çalışmalar yaptığını da biliyorum. Allah rahmet eylesin.”

Numan Kurtulmuş: Üç cümleyle özetlemek gerekirse...

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Oya Akgönenç’in iyi bir vatansever olduğunu ifade ederek, “İyi bir insandı ve iyi bir siyasetçiydi üç cümleyle özetlemek gerekirse. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Kişiliği, zerafeti ve nezaketiyle öne çıkmış olan bir insandı. Türkiye’nin meselelerini çok iyi bilen, iyi takip eden; İslam dünyası ve coğrafyamızın meselelerini iyi bilen iyi bir vatanseverdi. Gerçekten yeniden büyük Türkiye idealine tam manasıyla inanmış birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.