Milli Görüş tabanı tepkili: Saadet Partisi Genel Merkezine LGBT bayrağı da asılacak mı?

Berat Kandili’nde İzmir marşı eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının duyurulduğu Saadet Partisi’nde tabanın öfkesi büyük… Milli Görüş’ün efsanevi lideri Necmettin Erbakan’ın 28 Şubat’ta çektiği eziyetin sorumlusu olarak görülen CHP’nin, partilerinin üst yönetimini satın aldığını söyleyen Saadet Partisi tabanında büyük istifa dalgası hazırlığı mevcut.

‘LGBT BAYRAĞI DA ASARLAR’

Necmettin Erbakan’ın çizgisinden sapmakla itham ettikleri Temel Karamollaoğlu’nu hedef alan Saadet Partili isimler, Kılıçdaroğlu’nun LGBT’lere yönelik vaatlerini hatırlatarak “Saadet Genel Merkezi’ne LGBT bayrağı da asılırsa şaşırmayız” ifadelerini kullandılar.

CHP’DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Fox TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Muharrem Erkek, seçimi kazanmaları durumunda hemen devreye sokulacak olan kararnameleri açıkladı.

Yapılan açıklamalarda ilk hedeflerden birinin İstanbul Sözleşmesi olması dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘İLK İŞİMİZ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’



“İlk günün kararnamelerine çalıştık. İlk gün kararnamelerinden biri strateji ve planlama teşkilatı, siyasi ahlak yasası, İstanbul Sözleşmesi, kamuda israfın önlenmesi yasası çıkacak. Bütün kaynakların sahibi halktır. Vali de cumhurbaşkanı da olsanız halkın kaynaklarını kullanıyorsunuz, kimse cebinden harcamıyor. Vergilerini veren yurttaşlar yaptı. Bunu unutmayacağız.”

‘MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN HELVASI’

Milli Görüş’ün önemli kalemlerinden Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da kaleme aldığı köşe yazısında Saadet Partisi yönetimine ağır ifadelerle yüklendi.

Çalmuk, yazısında u ifadeleri kullandı:

“Merhum Asiltürk’ten sonra Saadet yönetiminin yalnızca raydan çıktığını değil hayra motor şerre fren olmayı, emperyalizme karşı durmayı/ koymayı, yalnız ve yalnız gündemine sahip çıkmayı unuttuğunu değil bilerek/isteyerek belki de emaneti aldıklarından intikam alarak yeni bir yola çıktığını görüyorum. Onlar yol arkadaşlarını seçmiştir.

Helvayı dağıtmalarını beklemeden, mücahitler dava taşını gediğine koyarak bayrağı düştü yerden kaldıracaklarına inanıyorum. Yoksa iktidara susamış parti tabanı, Anadolu Gençlik Derneği, Milli Görüş teşkilatı değil Saadet Partisi’nin yönetimidir.

Bir hayali, bir umudu, bir geleneği terk etmeye, tarihe gömmeye yeminli kadrolar alın teri döke döke iktidar olmaya yerine ulufe gibi makama, masaya, sıraya razı olmayı cennetmekan Erbakan’da görmedik, öğrenmedik…

Özür dilerim Hocam… Emenatine sahip çıkamadık…”