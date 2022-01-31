Milli Görüş Platformu'ndan Saadet Partisi'ne cevap: Bizim Milli Görüşçülüğümüzü sorgulamak onları aşar!

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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Nurettin Aydın, TV Net canlı yayınında konuştu.

Saadet Partisi yönetiminin, Milli Görüş Platformu için, "Bizi temsil etmiyorlar. Milli Görüş mensuplarının bunlara itibar etmemesini istiyoruz." açıklamasına cevap veren Aydın, "Bizim Milli Görüşçülüğümüzü sorgulamak onları aşar. Çünkü biz zaten 40 yıllık Milli Görüşçüyüz." dedi.

'Milli Görüşçü kardeşlerimizin taktirine bırakıyoruz'

"Milli Görüş Platformu'nun yöneticileri, rahmetli Erbakan Hocamız zamanında da yöneticilerdi." diyen Aydın, "Mesela Sağlık-Der Başkanımız Kasım Sezen bey, Dünya İslam Sağlık Birliği'ni kurdu. Sağlık-Der şu anda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Sayın Sezen, rahmetli Erbakan Hocamız zamanında aktif olan isimlerden birisidir. Memur-Sen temsilcisi de Hukuk-Der temsilcisi de Erbakan Hocamızın organizasyonunun içindeydi. Bizim platform olarak çalıştığımız arkadaşlarımız, rahmetli Erbakan Hocamız vefat etmeden önce bu kuruluşların başında olan arkadaşlarımızdı." ifadelerini kullandı.

Nurettin Aydın, şöyle devam etti:

"Saadet Partisi, Erbakan Hocamızın vefatından sonra bu kuruluşların benzerlerini kurup, kendi partisinden birtakım kişileri görevlendirerek 'Milli Görüşçü olanlar bunlardır' dedi. Saadet Partisi'nin sonradan kendi parti kadroları ile kurdukları mı doğrudur, rahmetli Erbakan Hocamız zamanında bu kuruluşların yönetiminde olmuş insanların bir arada oldukları platform mu gerçektir? Bunu biz Milli Görüşçü kardeşlerimizin taktirlerine bırakıyoruz."