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Siyaset “Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma
Siyaset

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Yeniakit Publisher
2024-03-22 10:18:00 - 2024-03-22 10:21:31

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren o konuşma gündem oldu.

Yeniden Refah Partisi, MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ü, AA'ya yaptığı açıklamada kullandığı "Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor" ifadeleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini duyurmuştu.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirten Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi , İBB Başkan adayı Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Akyüz'ü disipline sevk ettiler

Yeniden Refah Partisi, açıklamaların ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek 'parti çizgisinin sınırlarını aştığı' gerekçesiyle Akyüz'ü, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir.”
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