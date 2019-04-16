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Seçim 2019 Sayfası

Milli Gazete'nin öğretmen yazarı; hem AK Partili belediyelerden geçiniyor, hem de AK Parti'yi hedef alıyor!

Hem öğretmenlik yapan hem AK Partili belediyelerde yaptığı söyleşilerden para kazanan Milli Gazete yazarı Hüseyin Akın, AK Parti'yi hedef aldı.

16 Nisan 2019 Salı 19:47
Milli Gazete'nin öğretmen yazarı; hem AK Partili belediyelerden geçiniyor, hem de AK Parti'yi hedef alıyor!

 yeniakit.com.tr 

Kabataş Lisesi Din Kültürü Öğretmeni Hüseyin Akın yerel seçim sonuçlarındaki organize usulsüzlüğe karşı mücadele eden AK Parti’yi hedef alarak dalga geçen paylaşımda bulundu.

Milli Gazete'de köşe yazarlığı da yapan Hüseyin Akın, sosyal medya hesaplarında "Size 'Sayın' dediysek yatın kalkın oyları sayın demedik" ifadelerini kullandı.

'Sayın' kelimesini tırnak içine alan Akın’ın bu tavrı AK Partili sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Partili belediyelerden geçiniyor

Öğretmen Hüseyin Akın'ın hem başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AK Partili belediyelerde ve AK Parti'ye yakın kuruluşların organizasyonunda söyleşi yaparak para kazanması, hem de siyasi yorumlarda bulunması dikkat çekiyor.

'Yemek yediği kaba pisliyor' yorumları yapıldı

Hüseyin Akın'ın İBB başkanlığının el değiştirme olasılığı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na şimdiden şirinlik yapması sosyal medya tepkilere sebep oldu AK Partili belediyelerden para kazanan Akın için 'yemek yediği kaba pisledi' yorumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:47
  1. İstanbul
  2. Hüseyin Akın
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. AK Parti
  6. Kabataş Lisesi Din Kültürü Öğretmeni
  7. Milli Gazete

YORUM YAZ

  • HarunHarun16 dk önce
    Ak parti de akilli olsun yedirmesin,keriz olursan binen çok olur
  • selim ustaselim usta18 dk önce
    nasreddin hocanin bir resmi vardi. BIndigi dali kesiyordu. sittin yil gecse saadet iktidar olmaz. ah ah, bosa demimisler, hic insan ibret alsaydi tarih tekerrür edermiydi...
  • SertanSertan20 dk önce
    Kim yapmış o yorumları çok merak ediyorum.kamuoyu demi.cok komiksiniz ya.
  • hsnhsn26 dk önce
    gönül verdiği lideri de cami düşmanlığı yapıyor bir diğeri de çamlıca camiini mescid i dırar a benzetme kepazeliği yapıyor. bunlar chp lileşmil ne yazık ki
  • aliali31 dk önce
    Zaten ak partinin derdi de o ya hak etmeyenlere milletin parasını yediriyorlar bunların hepsi açığa çıkacak
  • PalaPala34 dk önce
    İbb dene arıyor iyi de bu adam...bir tweetle mi ne olduğu belli oldu
  • jakejake51 dk önce
    eee bu isler boyle adami kirk gun yedir bir gun yok de gor bak senden kotusu varmi...Erdogan oncesi ulkenin en ezik memuru konumunda olan Imam kuzenim bile saadetli olmus Ak partisine burun kiviriyor....ne hazindirkipeygamberlik makami olan imameti yillarca copcu vatandastan asagi goren chp zihniyetinin bastonu oldular...Allah akil izan versin,amin
  • reyrey52 dk önce
    tabı ya akıt havuzcular gıbı sadakatlı olcaksın muslumanlıkta sadaklık var akpbeledıyelerı rejımı akite havuzlara para akıtyor gecımını sağlıyor maaşlarını odedyo karşıllığında toz kondurmaz yanlışa yanlış bıle demez sadakat gazetecılık bu işte ne yanı para alyorsun yanlışa doğru dıyeceksın nankıorluk yapma nankor ...havuz ilkesı buyanlışa yanlış dıyor olurmu para alıyorsun yanlışı savunacaksın dçünku rejımden beslnyorsun muslumansın daha aldığın para hakını verceksın akit gıbı yanlışa doğru dıyeceksın demesen nankorluk olur .muslumanlık bu işte para aldınmı bıat et doğruları konuşma ilkesı var bu yuzden hrıstyan olduğum için mutluyum ilkem doğruluk satılık değil
  • FETİH 1453FETİH 145353 dk önce
    Bu şekilde veya hiç derse girmeyip başka işlerle meşgul olan kaç öğretmen var,bunları Milli Eğitim Müdürlüğünün irdelenmesi gerekir.
  • ÜzgünÜzgün58 dk önce
    "Akın"dediysek "akın"tıya kapılıp kaybol demedik!
  • B. Y B. Y 58 dk önce
    Kenan-alpay gibi
  • HilmiHilmi59 dk önce
    AK Partili belediyeler yandaşları besliyor demek ki! Bu bir itiraf farkında mısız? İşte CHP alınca bu hortumlar kesilecek.
  • aliali1 sa önce
    ... temelin izinden gidiyah.
  • HACI HACI 1 sa önce
    Galiba Akparti yede böyleleri hoş geliyor. Nedense dava adamları hiç akla gelmiyor.

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