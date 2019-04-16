Milli Gazete'nin öğretmen yazarı; hem AK Partili belediyelerden geçiniyor, hem de AK Parti'yi hedef alıyor! Hem öğretmenlik yapan hem AK Partili belediyelerde yaptığı söyleşilerden para kazanan Milli Gazete yazarı Hüseyin Akın, AK Parti'yi hedef aldı.

yeniakit.com.tr Kabataş Lisesi Din Kültürü Öğretmeni Hüseyin Akın yerel seçim sonuçlarındaki organize usulsüzlüğe karşı mücadele eden AK Parti’yi hedef alarak dalga geçen paylaşımda bulundu. Milli Gazete'de köşe yazarlığı da yapan Hüseyin Akın, sosyal medya hesaplarında "Size 'Sayın' dediysek yatın kalkın oyları sayın demedik" ifadelerini kullandı. 'Sayın' kelimesini tırnak içine alan Akın’ın bu tavrı AK Partili sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. AK Partili belediyelerden geçiniyor Öğretmen Hüseyin Akın'ın hem başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AK Partili belediyelerde ve AK Parti'ye yakın kuruluşların organizasyonunda söyleşi yaparak para kazanması, hem de siyasi yorumlarda bulunması dikkat çekiyor. 'Yemek yediği kaba pisliyor' yorumları yapıldı Hüseyin Akın'ın İBB başkanlığının el değiştirme olasılığı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na şimdiden şirinlik yapması sosyal medya tepkilere sebep oldu AK Partili belediyelerden para kazanan Akın için 'yemek yediği kaba pisledi' yorumları yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.