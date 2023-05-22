Milli Gazete'nin kafa yorduğu şeye bakın! Sinan Oğan konuşurken bakın neye takıldılar
Milli Gazete, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı otel reklamı üzerinden hedef göstermeye kalktı.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün kameraların karşısına geçerek ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı.
"Millet İttifakı tarafımızı ikna edemedi" diyen Oğan, "Cumhur İttifakı adayı sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişme sonrası Milli Gazete reklam panosu üzerinden Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koymaya çalıştı.
Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini açıkladığı sırada arka panoda yer alan otel reklamı üzerinden eleştiri yapmaya kalkan Milli Gazete, "Sinan Oğan’ın konuşmasında dikkat çeken detay! Herkes bunu konuşuyor" başlıklı absürt bir haber yayınladı.
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Oğan'ı aklınca itibarsızlaştırmaya çalışan Milli Gazete, haberinde Fatih Portakal ile solak güruhun saçma ve gereksiz yorumlarına yer verdi.
Otel reklamına kafa yorup habercilik zaptığını zanneden Milli Gazete'nin kendi internet sitesinde boy boy mayo ve bikini reklamları göstermesi, "Otel ismini boşver Milli Gazete sen sitendeki mayo reklamlarını hesabını ver" dedirtti.