Milli Gazete'den yorumsuz manşet... Ziyareti böyle gördüler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüşçülerin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın ipine sarılarak "Milli Görüş" gömleğini yırtıp atan Karamollaoğlu son olarak, sözde "milliyetçi" geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Karamollaoğlu'nun son durağı Meral Akşener oldu.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan ikili görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplumu ifsada sürükleyen İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hortlatmak için elinden geleni yapan Meral Akşener'in ayağına giden Karamollaoğlu'nun söz konusu ziyareti tepkileri de beraberinde getirdi.

İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan Saadet Partisi'nin liderinin iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceklerine dair söz veren ve halen Danıştay'da açılan davada sözleşmenin yürürlüğe girmesini talep eden Meral Akşener'i ziyaret etmesi Milli Gazete'de yorumsuz olarak verildi.

Milli Gazete söz konusu ziyareti manşetten "Karamollaoğlu Akşener'i ziyaret etti" başlığıyla duyurdu.