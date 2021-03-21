Milli Gazete’den Erdoğan’a büyük vefasızlık!

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Türkiye, Türk toplumunun aile yapısını temelden hedef alan ve içeriğine serpiştirilmiş süslü cümlelerle sapkınlığın meşrulaştırılmaya çalışıldığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.

‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen ve 2011 yılında imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile “feshedildi.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ittifak içerisinde olduğu CHP, İYİ Parti, HDP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmaması için ellerinden geleni yaptı.

Milli Gazete'den vefasızlık

Benzemezler muhalefetinin tüm girişimlerine rağmen Erdoğan’ın kararlılığıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi haberini ilk sayfadan duyuran Milli Gazete ise büyük bir vefasızlığa imza attı.

Saadet Partisi’nde yakınlığı ile bilinen gazete haber ilk sayfadan “İstanbul Sözleşmesin’den geri adım atıldı... Milli Gazete’nin mücadelesi sonuç verdi” başlığıyla verdi. Milli Gazete, ilk sayfada bırakın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmeyi, ismini bile anmadı.

Milli Gazete’nin rezalete son verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek yerine, pişkin bir tavır içerisinde girmesi “vefasızlık” olarak yorumlandı.