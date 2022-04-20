Milli Gazete oldu zilli gazete!

TV100'de Gürkan Hacır’ın sunduğu ‘Taksim Meydanı’ adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken söz alan Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Osmanlı Devleti'nin toprak genişliğine dikkat çekerek, “Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu.” ifadelerini kullandı.

Hacı Yakışıklı bu sözlerle, Osmanlı Devleti'nin Şam'ı, Halep'i, Musul'u, Kerkük'ü de kapsadığını ve Devlet-i Aliyye dönemin uçuş gerçekleşse buralarda yaşayan vatandaşların İstanbul'dan hareket edeceğini vurguladı. Yakışıklı bunları söylerken programın moderatörü Gürkan Hacır bir kaç kez üst üste “150 sene önce mi” diye sordu. Hacı Yakışıklı da “Evet” diyerek sözlerine devam etti.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin trolleri Hacı Yakışıklı’nın 100 – 150 sene önce İstanbul Havalimanı’nın var olduğunu iddia ettiğini söyleyerek sistematik saldırı başlattı. Üstelik Yakışıklı program sırasında, “Havayoluyla derken, hava limanı olsaydı diyorum” diyerek sözlerine açıklık getirmişti!..

Hacı Yakışıklı’nın sözleri gün gibi ortadayken, CHP'nin kuyruğunu takılan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, utanmadan sıkılmadan sözleri cımbızlandı.

"Akit yazarı Hacı Yakışıklı kendini rezil etti: 100-150 yıl önce iç hatlardan Mekke'ye gidiliyordu" başlığını atan Milli Gazete'nin rezilliğine sosyal medya hesabından tepki gösteren Ankara Temsilcimiz Yakışıklı, "Yazıklar olsun Milli Gazete! Ne hallere düştünüz siz! İşte bunlar hep masanın ayakları..!" ifadelerini kullandı.

İşte Hacı Yakışıklı’nın o ifadeleri:

Yazıklar olsun Milli Gazete! "150 yıl önce İstanbul'da havalimanı olsaydı Mekke, Medine, Kudüs'e iç hatlardan giderdik" diyerek oraların bize ait olduğunu hatırlatıyorum; ama sözde Milli Gazete bununla DALGA GEÇİYOR! Ne hallere düştünüz siz! İşte bunlar hep masanın ayakları..!