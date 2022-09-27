Milli Gazete ne yapmaya çalışıyor? Süleyman Soylu iddiası herkesi şok etti

"Altılı masa"da yer alan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, hükümetin en başarılı bakanlarından biri olan Süleyman Soylu ile ilgili operasyonel bir habere imza attı. Milli Gazete'de yer alan algı haberinde, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden "affını" istediği iddia edildi. Erdoğan'ın talebe ne yanıt verdiğinin ise henüz netleşmediği ileri sürüldü. Vatandaşlar, Milli Gazete'ye tepki göstererek "Bu tür haberlerle neyi amaçlamak istiyorsunuz" diye sordu.