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Spor

Milli futbolcuya La Liga'dan kanca! 40 milyon avro

Avrupa devi, Celta Vigo'da başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuyu transfer etmek için 40 milyon avroyu gözden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:08:00 -
Milli futbolcuya La Liga'dan kanca! 40 milyon avro

A Milli Futbol Takımımız'ın önemli isimlerinden Okay Yokuşlu için flaş iddia ortaya atıldı. La Liga'nın güçlü kulüplerinden Sevilla, Celta Vigo forması giyen Türk orta saha için çalışmalar yürütüyor. İspanya'da çıkan haberlerde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'nun 40 milyon euroluk bir bedel belirlediği kaydedildi. 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Okay için pandemi süreci nedeniyle ertelenen sezonun sonunda girişimler olabileceği ifade edildi.

20 maçta 2 gol pası verdi 

Bu sezon 20 maçta 2 asist yapan Okay Yokuşlu için eylül ayının ilk haftalarına kadar zaman olduğu vurgulandı.

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