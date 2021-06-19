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Spor Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması
Spor

Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Mert Müldür, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yarın yapılacak İsviçre maçına ilişkin "Grubumuzu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 12:48:00 -
Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması

Mert Müldür, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, şampiyonanın şu ana kadar istedikleri gibi gitmediğini aktararak, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu. Ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın İsviçre ile yapacakları karşılaşmanın kolay geçmeyeceğinin altını çizen Mert, "İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum. Küçük bir şans olsa da eleme turuna çıkmak istiyoruz. Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasının taraftarlar için iyi bir deneyim olduğunu aktaran Mert Müldür, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stada gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum. Turnuva boyunca taraftarlarımız bize de destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum."

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