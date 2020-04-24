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Spor

Milli futbolcu Merih Demiral’dan sağlık çalışanlarına destek

Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

2020-04-24 18:48:46 -
Milli futbolcu Merih Demiral’dan sağlık çalışanlarına destek

Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.


Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına ’Demiral 28’ yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19’a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

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