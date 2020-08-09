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Spor

Milli futbolcu, Getafe'ye transfer oluyor

Bonservisi Villarreal'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Real Valladolid'de tamamlayan milli golcü Enes Ünal, Getafe'ye transfer oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:14:00 -
Milli futbolcu, Getafe'ye transfer oluyor

İspanya'dan çeşitli gazetelerin iddiasına göre, bu sezon ligi 8. sırada noktalayarak Avrupa kupalarına katılma şansı bulamayan Getafe, forvet bölgesi için milli oyuncuyu transfer listesine aldı.

Bonservisi Villarreal'de bulunan 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro istenirken, Getafe'nin transferi 7 ila 8 milyon euro tutarında bir ücretle tamamlaması bekleniyor.

Milli forvet, La Liga kariyerinde çıktığı 98 maçta 18 gol ve 8 asistle oynadı.

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