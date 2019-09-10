Milli futbolcu Cengiz Ünder'den kötü haber! İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Cengiz Ünder, Milli Takım'ın Moldova maçı hazırlıkları sırasında sağ üst arka baldırından kas yaralanması geçirmiş ve kadrodan çıkarılmıştı. İtalya'ya dönen ve kontrolden geçen Cengiz Ünder'in 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başakşehir maçında yok Cengiz Ünder, 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak olan Roma - Başakşehir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da eski takımına karşı forma giyemeyecek.

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