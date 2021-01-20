Milli fırkateyn “İstanbul” 23 Ocak’ta denize indirilecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda sürüyor.
İstanbul Fırkateyni, 23 Ocak’ta düzenlenecek törenle suyla buluşacak. Başkanlığın 2021 yılı savunma sanayi projeleri kapsamında inşası süren gemi, 23 Ocak’ta denize indirilecek.
STM tarafından inşa ediliyor
İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni’nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor. Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.