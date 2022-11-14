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Ekonomi Milli enerji hamlesine kahramanlar yetiştirecek merkez bugün açılıyor
Ekonomi

Milli enerji hamlesine kahramanlar yetiştirecek merkez bugün açılıyor

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz çalışmalarına yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi" bugün törenle açılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:41:00 -
Milli enerji hamlesine kahramanlar yetiştirecek merkez bugün açılıyor

Merkez, 2022- 2023 akademik yılında öğrenci alımına başlanan "açık deniz sondaj teknolojisi" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" ön lisans programlarına ev sahipliği yapacak.

Öğrenciler, staj, burs ve istihdam imkanları ile desteklenecek. Mezun olduklarında TPAO ve TP-OTC'de işe alım süreçlerinde öncelikleri olacak.

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