Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması için yönlendirici rol üstleniliyor. Bakanlık, SİP ile kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımıyla yapılmasını ve yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasını hedefliyor.

SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce denetimli serbestlik altındaki hükümlülerin, haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi yapıldı.

İhale sonucunda elektronik izleme yazılımıyla elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve bu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler yerini tamamen milli ürünlere bırakacak.

"Daha ucuz maliyetle tedarik edilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret etti.

Firmanın Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman'dan bilgi alan Varank, üretim tesisinde millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini inceledi.

Bakan Varank, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye'de elektronik kelepçe kullanıldığını belirterek, önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamının yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal edildiğini bildirdi.

Varank, şunları ifade etti:

"Bu sene Sayın Adalet Bakanımızla 'SİP ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz?' diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında STM-Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu."

Ziyareti sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanı olduğunu belirten Varank, "Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak. Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kendine yetebilen, dünyada öncü teknolojiler üretebilen bir ülke haline gelmek istiyoruz. Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye'de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz. Elektronik kelepçe ihalesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." bilgilerini verdi.

"İhracat potansiyeli var"

SİP mevzuatı çok uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar başarılı bir ihale yapılmadığına işaret eden Varank, bunun ilk örneğini elektronik kelepçe ile başardıklarını ve ürünü yerlileştirdiklerini ifade etti.

Varank, Türkiye'nin artık kimseye muhtaç olmadan ürünün ülkenin ihtiyacını görecek şekilde kullanılabileceğini vurgulayarak, "Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var. Elbette firmalarımız bunu değerlendirecek." dedi.

"Kadına yönelik şiddette kullanılıyor"

Bakan Varank, bu ürünün, denetimli serbestlik uygulamaları yanında özellikle kadına yönelik şiddette ve uzaklaştırma cezalarında kullanıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet Bakanlığımızın yeni tip infaz uygulamalarının yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik ürünlerle kadınlarımızın koruma altına alınması da önemli bir konu diye düşünüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konudaki hassasiyeti nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de teşekkür ediyorum."

Elektronik izleme üniteleri nasıl kullanılıyor?

Şüpheli, sanık ve hükümlülerin, cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulaması amacıyla 2013'te Elektronik İzleme Sistemi başlatılmıştı.

Türkiye'de elektronik izleme üniteleri, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı izleme ve mağdur koruma amaçlı olarak kullanılıyor.

SİP çalışmaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarının SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda üzerinde çalışılan alanlar şöyle:

"Metro, tramvay, tren gibi raylı sistem araçlar, raylı sistemlerde kullanılacak sinyalizasyon, güç, haberleşme ve benzeri alt sistemler, elektrikli otobüs başta olmak üzere muhtelif kara, hava ve deniz araçları, güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, akıllı şehir uygulamaları."