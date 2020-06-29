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Aktüel

Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine Sakarya'da başlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:40:19 -
Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine Sakarya'da başlandı

SAKARYA (AA) - Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testleri Sakarya'da başladı.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine başlandı.


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