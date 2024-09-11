Milli Eğitim'in o kararı, patronları resmen çıldırttı! Vallahi yazıktır

Haşmet Babaoğlu, Türkiye'de burjuvazinin çağdaşlığının sınırlı olduğunu ve keşifler çağının aslında sömürgecilik tarihi olduğunu dile getirdi. Babaoğlu, Kristof Kolomb'un sömürgeciliğin sembolü haline geldiğini ve burjuvazinin bu gerçekleri görmek istemediğini belirtti. Eğitim sisteminde bu konuların doğru bir şekilde ele alınmasının şart olduğunu ifade eden Babaoğlu, Batı’nın sömürgeci geçmişinin Türkiye'de yanlış tanıtıldığını vurguladı. Haşmet Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hiç şaşırmadım...

Patronlar kulübü büyük kaşif saydıkları Kristof Kolomb'un üzerine titriyormuş...

"Keşifler çağı"nı Milli Eğitim'in artık "sömürgeciliğin açılış çağı" olarak okutacak olmasından rahatsızlarmış...

***

Gülüyorum doğrusu...

Çağdaş burjuvazimizin çağdaşlığı (!) işte bu kadar!

Belli ki...

Henüz üç dört yıl önce ABD ve İngiltere'de doğrudan küreselci oligarşi tarafından sokaklara çıkartılan kalabalıkların sömürgecilik tarihinin öncü isimlerinin anıtlarına saldırdıklarını unutmuşlar...

Kristof Kolomb heykellerinin tahrip edildiğine dikkat bile etmemişler.

***

Yahu Wikipedia bile adını koymuş adamın!

"Coğrafi keşifleri başlatan" diyor ama ardından da hemen ekliyor: "Amerika'nın kolonizasyonunun yolunu açan Cenevizli kaptan ve kaşif..."

Çünkü Kolomb'u denizlere açılmaya iten Katolik Kilisesi'nin hesabı yeni zenginlik ve hükümranlık alanları bulmaktı.

Kolomb'un aklı fikri nerde miydi?

Altın arıyordu...

***

Keşif hikayeleri anlatanlar hep şunu unuturlar...

O tarihte Müslümanlar Asya'ya açılan bütün ticaret ve zenginlik kapılarını ellerinde tutuyorlardı.

Kolomb, seferlerinin desteklenmesi için kiliseyi şöyle ikna etti: "Doğu'ya Türkler'le karşılaşmadan varabiliriz, dünya yuvarlaksa, Batı'da ilerleyip okyanusları aşmak bizi Doğu'ya ulaştırır."

O yüzden 1492 yılında Antil adalarına çıktığında Hindistan'a vardığını sandı; karşılaştığı yerlilere "Indian" dedi ve bu sersemlik bugüne kadar hayatta kaldı...

***

Şunu bilelim...

Doğu'da farklı toplulukla ticaret yapıyor, birbirlerine zenginlik aktarıyordu.

Keşifler ise dünya tarihinde yeni bir dönem açtı: Talan, yağma ve toplu katliamlar ticaretin yerine geçti; yeni topraklardaki doğal kaynak zenginliği doğrudan Avrupa'ya aktarıldı.

Bütün bunları çocuklara marifet diye anlatmanın alemi yok!

***

İşin doğrusu, Milli Eğitim bu konulara dikkat etmekte çok geç kaldı.

Kaç nesil sömürgeciliği bilmeden tarih öğrendiğini sanıp Batı'nın zenginliğine hayran oldu...

Yazıktır!"

CHP'nin ciğerini bilen Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren iddia! Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmaya hazırlanıyor Medya CHP'nin ciğerini bilen Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren iddia! Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmaya hazırlanıyor Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmaya hazırlanıyor" target="_blank">

{relation id:1884422 slug:'bir-uvey-evlat-bir-kurnaz-tilki-bir-de-trafik-memuru-chpde-neler-oluyor-boyle'}{relation id:1884436 slug:'cekin-kanli-ellerinizi-narinlerimizin-uzerinden-bu-tam-bir-ikiyuzluluk'}{relation id:1884414 slug:'cem-kucuk-onlara-resti-cekti-kafaniza-gore-hareket-edemezsiniz-o-konuda-karari-erdogan-verir'}{relation id:1884416 slug:'chpnin-cigerini-bilen-abdulkadir-selviden-tum-turkiyeyi-saskina-ceviren-iddia-kemal-kilicdaroglu-bunu-yapmaya-hazirlaniyor'}