Milli Eğitim Müdürü Gün’den tatil mesajı

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenciler için tatil mesajı yayımladı.

Gün mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili öğrencilerim. Karne günü, öğrencilerimiz için aldıkları notlardan ve belgelerden öte, yoğun bir çalışma döneminin bitmesinin habercisidir. Ailelerimizin onca fedakârlığına, gayretine karşılık verdiğimiz en güzel hediye iyi bir karnedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle eğitim ve öğretimi evde sürdürdüğümüz, uzaktan eğitimle derslerimizi yaptığımız bir dönemde, karne töreni yapamamanın burukluğunu hissetsek de sağlığımızın her şeyden değerli olduğunu bildiğimiz için yarınlara daha umutla bakıyoruz. Özellikle 12. sınıflarımızı mezun ederken sevinçlerine ortak olmayı, velilerimizle bu gururu birlikte yaşamayı çok isterdik. Mezun olan öğrencilerimizin daha büyük başarılarına şahit olacağımıza inandığım için bu kutlamaları ileride birlikte yaşayacağımızı temenni ediyorum.

Tatil döneminde EBA TV’de derslerimiz, eğitimle ilgili programlarımızın devam edeceğini bilmenizi isterim. 31 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimiyle öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlayıp yeni eğitim- öğretim dönemine başlayacağız. Salgın döneminde uzaktan eğitime destek olan, çocuklarımızın eğitiminde öğretmenlerimizle sürekli iş birliği içinde olup eğitim sürecinde aktif rol oynayan velilerimizle, tecrübeli ve fedakâr öğretmenlerimizle, evde kalarak salgının kontrol altında kalmasında büyük rol oynayan öğrencilerimizle eğitim ve öğretim alanında yeni bir çığır açacağımıza inanıyorum.

Saik Faik’in dediği gibi: “Her şey bir insanı sevmekle başlar.“ İnsanı sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını unutmayalım. Bizler büyük ve kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ülkemiz -sizler de yakın zamanda şahit oldunuz ki- salgın hastalık, deprem ve terör gibi onca taarruz ve tasallut altında olmasına rağmen dimdik durmaya, mazlumlara kucak açmaya devam ediyor. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle, sizlerin sayesinde yarın da böyle devam edecektir. Sizlere güveniyoruz. Bu anlayışla tatil döneminizi iyi değerlendireceğinizi ümit ediyorum. Yaz boyunca bol bol kitap okumanızı, kültürümüzün ve medeniyetimizin mihenk taşlarını tanımanızı, doğayla çevreyle bütünleşmenizi tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki sadece sınavlarda değil hayatta da çok başarılı olacaksınız. Bunun için zamanın değerini bilmek, çağın ruhuna karışmak gerekiyor. Unutmayalım ki insan, hayalleriyle yaşar. Devletimiz çocuklarımızın hayallerinin ötesinde bir Türkiye inşa etmek için çalışıyor. Sizler de bu uygun eğitim-öğretim ikliminde güzel neticeler alacaksınız.”