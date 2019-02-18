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Milli Eğitim çalışanlarının 3600 ek gösterge talebi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen)İl Başkanı Mehmet Teker, Milli Eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge talebinde bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
Milli Eğitim çalışanlarının 3600 ek gösterge talebi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen)İl Başkanı Mehmet Teker, Milli Eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge talebinde bulundu.


Sendika üyeleriyle birlikte Adıyaman Valiliği önünde basın açıklaması yapan Teç-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, 3600 ek göstergenin Milli Eğitim Bakanlığı özelinde sadece öğretmenlere verilmesinin yeterli olmadığını söyledi.


Mehmet Teker basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında bir milyon 100 binden fazla personelin görev yaptığını dile getirerek, eğitim çalışanları arasında ayrım yapılmasının doğru olmadığını söyledi.


Mehmet Teker açıklamasında, “Kamuda görev yapan ve kamuoyuyla paylaşılan kısmıyla da sadece belirli unvanlara verileceği ifade edilen 3600 ek göstergenin Milli Eğitim Bakanlığı özelinde sadece öğretmen arkadaşlarımıza verilmesi yeterli değildir. 3600 ek gösterge artışının asıl manası çalışırken alınan ücretin emeklilikte de korunmasını amaç edinmektedir.3600 ek göstergeye kavuşan personellerden emekliliği gelmiş olanlar daha rahat emekli olabilecek böylece gençlerimize yeni istihdam alanı oluşacaktır. Bu yüzden 3600 ek gösterge artışı sadece bazı unvanlar ile sınırlı tutulmamalıdır. 657 tabi personelin tümüne, eğitim durumlarına göre verilmelidir. Çünkü ek ödeme artışı sadece bazı unvanlara yapılırsa emekli maaşları arasında farklılıklar orantısız bir şekilde açılmış olacaktır.


Bu nedenle, ilkokul ve ortaokul mezunlarına 2000, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesini, ek gösterge artışından tüm memurların eşit ve adil bir şekilde faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
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