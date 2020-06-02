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Aktüel

Milli Eğitim Bakanlığından, salgın sürecinde normalleşmeye geçiş ile birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabileceği bildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:15:53 -
Milli Eğitim Bakanlığından, salgın sürecinde normalleşmeye geçiş ile birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabileceği bildi
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