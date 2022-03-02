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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarla ilgili yeni karar
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarla ilgili yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:59:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarla ilgili yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

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