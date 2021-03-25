Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş 'imam hatip' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve dezavantajlı bölgelerdeki Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecine destek olmayı amaçlayan "Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin kapsamı genişletildi.

Pilot okullarda 2019'da uygulanmaya başlanan projede, hem içerik zenginleştirildi hem de projeden faydalanacak okul sayısı artırıldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki kurumsal rehberlik, okul gelişim modelini temel alarak, akademik farklılıkları tespit edip, gerekli önlemleri almak amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Projenin, 2019'da Genel Müdürlüğe bağlı 111 Anadolu imam hatip lisesinde pilot olarak uygulanmaya başlandığını ifade eden Genel Müdür Yılmaz, uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"2019'a göre, 2020 yılı YKS'de Anadolu imam hatip liselerinde ilk bin, ilk 5 bin, ilk 10 bin ve ilk 100 bin öğrencide ortalama olarak yüzde 30-40 civarında başarı gösterilmesi üzerine proje kapsamını genişlettik. 2020'den itibaren 472 proje Anadolu imam hatip lisesi rehberliğinde, 1029 paydaş Anadolu imam hatip lisesi ile uygulanmaya devam ediyor. 2021'de bu projeden Anadolu imam hatip liselerinin 12. sınıflarında 56 bin 400 öğrenci, 2022'de ise 101 bin 979 öğrenci yararlanacak."

Dezavantajlı gruplara eğitim-öğretimde fırsat eşitliği

"Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin, proje-program okulları ile paydaş okullarda yürütüleceğini belirten Yılmaz, bu kapsamda dezavantajlı gruplara eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak üzere bir dizi çalışmanın yapılacağını bildirdi.

Nazif Yılmaz, bu kapsamda, üniversite hazırlık sürecindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik performans değerlendirme sınavları, soru çözüm kampları ve akademik alanda dezavantajlı gruplara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları, çalıştaylar ve konferanslar düzenleneceğini anlattı.

Yılmaz, bu kapsamda ayrıca, soru bankaları hazırlanacağını, üniversite gezileri ve ara dönem ve yaz dönemi kampları organize edileceğini, öğrenci koçluğu ve etkin bir takip sisteminin hayata geçirileceğini, kalite takip sistemiyle okulların izleneceğini ifade etti.

"Okullarda Akademik Takip Komisyonu kurulacak"

Projenin etkin ve verimli biçimde planlanıp uygulanmasını sağlamak amacıyla okullarda, Akademik Takip Komisyonu ve koordinatörlüklerin görev yapacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Genel Müdürlüğümüzün eylem planları çerçevesinde, Akademik Takip Komisyonu, okulun üniversiteye hazırlık programı çerçevesini uygulamaya koyar. Akademik Takip Komisyonu ve proje paydaşları, üniversiteye geçiş ve YKS konusunda öğrencileri bilgilendirir, sınav tarihine kadar kazanım kavrama testleri ile geçmiş yıllarda çıkmış soru ve çözümlerinin uygulanmasını sağlar. Sınav sonuçlarına göre, telafi eğitimlerini ve etütleri planlar. Hafta sonu, yarıyıl tatili ve yaz tatilinde öğrencilere yönelik üniversiteye hazırlık kampı düzenler. Öğrenci koçluğu çalışmalarını da etkin şekilde sürdürür. Derece elde etmiş mezunların öğrencilerle buluşmasını sağlar, öğrencilere yönelik motivasyon çalışmaları yapar. Üniversite tanıtımları da yaparak, öğrencilere tercih ve yerleştirme sürecinde rehberlik eder."

Genel Müdür Nazif Yılmaz, komisyonun ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri, soru çözme teknikleri, yeni nesil sorular, özgüven ve sınav motivasyonu, geleceğin meslekleri gibi konularda seminerler düzenlediğini aktardı.

Yılmaz, öğrencilerin akademik başarısının ayrıntılı analizi ile eksiklerin belirlenerek, etkin telafi programlarının da hayata geçirileceğini söyledi.

YKS'de 2019'da ilk binde 134, 2020'de ise ilk binde 214 imam hatip lisesi öğrencisinin yer aldığını vurgulayan Yılmaz, projenin gelecek yıllarda da devam ettirileceğini, başarıyı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.