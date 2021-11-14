Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları netleşti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."