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Ekonomi Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ne zaman 2021? Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?
Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ne zaman 2021? Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ne zaman 2021? Milli Eğitim Bakanlığı personel alım şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam edeceği sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu. 5 bin 872 sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanına kimler başvuru yapabilir? Milli Eğitim Bakanlığı hangi alanlara personel alımı yapılacak? İşte binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ilanın detayları...

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:39:00 - 2021-10-22 16:39:45
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ne zaman 2021? Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı için tarihler ve başvuru şartları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ne zaman 2021?

Başvurular, 25.10.2021–05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak. Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak. Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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