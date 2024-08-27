Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

Okul Öncesi ve İlkokul Uyum Eğitimleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte, ortaokul 5. sınıf öğrencileri ile imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarına yönelik rehberlik çalışmaları da yapılacak. Bu rehberlik çalışmaları, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına uyum sağlamalarına ve akademik gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu takvimde birinci dönem ara tatili, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili gibi önemli tarihler yer alıyor. Resmi tatiller arasında Cumhuriyet Bayramı ve Ramazan Bayramı da bulunuyor.



İşte 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim ve Tatil Tarihleri

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Birinci Dönem Eğitim – Öğretim Tarihleri

9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Birinci Dönem Ara Tatili Tarihleri

Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2024 Pazar günü sona erecek.

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Yarıyıl Tatili Tarihleri

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek.

İkinci Dönem Eğitim – Öğretim Tarihleri

3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci Dönem Ara Tatili Tarihleri

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 6 Nisan 2025 Pazar günü sona erecek.

Resmî Tatiller ve Eğitim Döneminde Okulların Tatil Olacağı Günler

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, resmî tatillerde okullar tatil olacak. İşte o tarihler:

• Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı (Ulusal Tatil)

• Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (Yeni Yıl Tatili)

• Ramazan Bayramı: 29 Mart – 1 Nisan 2025 (Cumartesi – Salı, 3,5 günlük tatil)

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba (Ulusal Tatil)

• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe (Ulusal Tatil)

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi (Ulusal Tatil)

• Kurban Bayramı: 5-9 Haziran 2025 (Perşembe – Pazartesi, 4,5 günlük tatil)*Eğitim dönemi boyunca belirtilen bu resmî tatillerde okullar tatil olacak ve öğrenciler bu tarihlerde ders yapmayacaklar.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında öğrencilerimiz 177gün eğitime devam edecek ve 84 gün tatil yapacaklar.