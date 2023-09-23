Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş açıklama! “Bunu yapamayan öğrenci sınıfı geçemez”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında okullarda uygulanacak temel eğitim yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerden bahsetti. Tekin’in açıklamasına göre, Türkçe dersinden 70 ortalama yapamayan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.
Bakan Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada liselerde yeniden sınıf tekrarı olacağını duyurmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim yılında uygulanacak temel eğitim yönetmeliğinde de değişikliğe gitti.
Bakan Tekin; "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açık liselerde bu sene sınavların yüz yüze yapılacağını da sözlerine ekledi.