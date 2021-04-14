Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemi ile ilgili flaş açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz." dedi.

Selçuk mesajında, "Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız." mesajını verdi.

Bakan Selçuk Twitter hesabından şunları söyledi:

"Uzaktan eğitimle devam ediyoruz"

Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.