Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: "Bugün içinde olumlu bir haber gelecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, kreşlerin durumuyla ilgili olarak "Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk’un açıklamaları şöyle:

(Uzaktan eğitim kararı nasıl alındı?) "Günlük olarak izleme değerlendirme yaptık. Tavsiye üzerine bu kararı aldık.

Gelişmeleri takip edip kararlarımızı sürekli güncelliyoruz. Defalarca okullara gittim. Gördük ki çok iyi bir düzen var.

Biz bir uygulama yaptırdık ve bu uygulama ile her bir sınıf düzeninde öğrencilerin velilerin öğretmenlerin servis şoförlerini takip etme imkanı var.

Toplumdaki genel artış okulları da risk altına sokuyor. Bilim Kurulu'ndan “okulların kapanmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde bir karar ortaya çıktıktan sonra bizim “hayır kapatmıyoruz” demenin anlamı yok.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak.

Evlatlarımızı riske sokan bir şey yapmayız

Mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin öğretmenlerimizin dolaşmalarını azaltmayı hedefliyoruz.

Bunu hedeflerken haftada bir gün sınava gidilmesi de doğru değildi. O yüzden sınavları erteledik.

4 ocakta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak tarihleri belirledik. 4 ocak sonrası sınavlarda da eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz.

Simülasyon olarak yaptığımız için tarihleri paylaşmak şu an doğru değil.

Stajların durumu

4 Ocak tarihine kadar yapılmaması yönünde karar alındı.

Kreşler ne olacak?

Bugün içinde olumlu bir haber yansıyacak. Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şu sırada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yapılan sınavlar geçerli olacak mı?

Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak.

EBA’daki son gelişmeler

Şu an anlık 1 milyon kullanıcıyı sistemde tutabiliyoruz.

1.Sınıfların durumu

Okuma yazma öğreniyorum diye TRT’de bir kuşak hazırladık.

Ayrıca yaz okulu açtık. Okuma yazma eksiği olan çocuklarımız tamamlasın diye.

Bu yine böyle devam ediyor. Tüm bunları hazırladık ve şu an kullanıyoruz.

Sınıf gibi olamaz ama biz mümkün olduğu kadar eksiğimizi tamamlayalım.

Ders kitabı dışında da ellerinde kaynak var bu sene ilk kez.

Sadece 1. sınıflar içini okullar açılır mı?

Bu yine birlikte verilmesi gereken bir karar. Biz eğitimciyiz ve çocuklarımızın okullarda olmasını istiyoruz. Riske girene kadar bu çabamız devam ediyor. Ama riske girince bu duruyor.

Öğretmenlerin ek ders ücreti verilecek mi?

Öğretmenlerimiz bu süreçte çok daha fazla yoruluyorlar. Ve bu emeklerinin karşılığı olarak tabi ki hepsinin ek ders ücretleri verilecek."