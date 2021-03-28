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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması

MEB'den EBA TV ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 15:47:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika EBA TV açıklaması geldi. Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.

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