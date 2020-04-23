Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Temmuz ya da Ağustos aylarında telafi eğitimi düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Selçuk, CNN Türk canlı yayınında koronavirüse ilişkin soruları cevapları.

'Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimleri olur mu?' sorusu yöneltilen Selçuk, "Yaz ayları birçok coğrafi bölgede eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla ilgili bazı zorluklar yaşıyoruz. Biz çocuklarımızın bu kadar içeride kapalı kaldıktan sonra tatil yapmaların önemseriz. Mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları üzerinde duyuruyoruz. Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok. Biz telafiyi ne kadar sürede nasıl yaparız biz bunun hesabını yaptık. Bu sebeple de yaz aylarında çocuklarımızın dinlenmesini tercih ederim" diye konuştu.

Selçuk, özel okullarda yazın eğitim verilip verilmeyeceğiyle ilgili ise "Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz" dedi.