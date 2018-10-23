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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milli manevi ve evrensel değerleri 10 ana başlıkta açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda verilen millî ve manevi değerler eğitiminin bu sene güncellenen müfredatların ana odağını oluşturduğunu duyurdu.

23 Ekim 2018 Salı 10:41
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milli manevi ve evrensel değerleri 10 ana başlıkta açıkladı

Mevcut müfredatları da kapsayan geniş bir literatür taraması yapıldığını kaydeden Selçuk, “Öğrencilere aktarılması hedeflenen millî, manevi ve evrensel değerler 10 ana başlık altında toplanmıştır. Öğrencilere aktarılması hedeflenen kök değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, otokontrol, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir” dedi.

Bakan Selçuk, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in soru önergesine verdiği cevapta okulların ve öğretmenlerin millî ve manevi değerleri müfredatların bütünleyici bir parçası olarak ele alması gerektiğini belirtti.

Selçuk, “Öğrencilere okul içinde ve dışında değerleri pratiğe dönüştürmeleri için uygun ve etkili fırsatlar sağlanması, değerlerin anlamlı ve kalıcı olması için öğrencilerin akıl yürütme, sorgulama, araştırma, yorum yapma, bağlantı kurma ve değerlendirme becerilerini kullanabilecekleri drama, rol oynama gibi çalışmalarla aktarılması düşünülüyor” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:41
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