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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci rahat olsun

"LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:44:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci rahat olsun

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.

Sınav yapılacak okul sayısı 5 kat artırıldı

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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