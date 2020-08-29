Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Prensip olarak her öğrenciyi zorunlu olarak yüz yüze eğitime davet etmek konusuna çok da sıcak bakmıyoruz. Kendisinde veya ailesinde bir takım sağlık sorunları veya kronik hastalığı olan öğrencileri zorlamayı doğru bulmuyoruz. Hukuksal olarak bu tür bir devamsızlık olduğunda bunun bir müeyyideye karşılık gelmemesi için de gereken çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, NTV canlı yayınının özel röportaj programında Berfu Güven ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Velilerin, Bakanlıktan duymadıkları bilgilere itibar etmemesi gerektiğini aktaran Selçuk, okulların açılmasında vaka sayısının tek başına yeterli olmadığını, birçok faktör daha bulunduğunu söyledi.

Selçuk, okulların açılmasına salgın nedeniyle tek başına Milli Eğitim Bakanlığının karar vermediğini, bu yüzden de ilkesel olarak daha küçük yaşlardan yüz yüze eğitime başlamanın daha doğru olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Seyreltilmiş eğitimde öğretenlerin de sağlığını düşünerek karar vermek gerektiğini anlatan Selçuk, 31 Ağustos'tan sonra öğretmenlerin öğrencilerle daha yoğun iletişim kurmalarını temenni ettiğini dile getirdi.

Selçuk, pandemi sürecinde tüm okulların ihtiyaçlarını sınıf sınıf belirleme imkanı bulduklarını vurgulayarak, temizlik maddesi, maske gibi malzemeleri meslek liselerinin üretmeye başladığını, bu nedenle malzeme konusunda sorunları olmadığını belirtti.

Eksiği olan okulların ihtiyaçlarını gidermek için her türlü imkana sahip olduklarının altını çizen Selçuk, "Okulların ihtiyaçları için 2 bin denetmen okulları ziyaret ediyor, bu sayıyı 5 bin, sonra 10 bine çıkaracağız, maske eksiği olan okula yarım saatte maske ulaştırabiliyoruz." dedi.

- "Çocuklara maske dağıtılacak"

Selçuk, bütün senaryolara fiziki olarak çalışıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Prensip olarak her öğrenciyi zorunlu olarak yüz yüze eğitime davet etmek konusuna çok da sıcak bakmıyoruz. Kendisinde veya ailesinde bir takım sağlık sorunları veya kronik hastalığı olan öğrencileri zorlamayı doğru bulmuyoruz. Hukuksal olarak bu tür bir devamsızlık olduğunda bunun bir müeyyideye karşılık gelmemesi için de gereken çalışamaları sürdürüyoruz. Ailede virüs varsa çocuğun okulunun müdürüne bildirilecek. Virüs tespit edildiğinde yapılacakların hepsi belirlendi. Çok sayıda okulumuzda yüz yüze eğitim başladığında yapılacakların denemesini yaptık. Öğrenciler okula geldiklerinde rehber öğretmen tarafından karşılanacak. Bir hafta ders olmayacak uyuma ayrılacak. Pandemi nedir, bu süreçte nasıl davranılamsı gerektiği anlatılacak. Okullarda bir vaka olduğunda nasıl bir protokolün işleyeceği tek tek belirlendi, tüm protokoller hazırlandı. Çocuklara maske dağıtılacak, dağıtım için hazırlanıyoruz. Yığılma olmasın diye okula girişte ateş ölçülmeyecek. Devamsızlık sorununu aşmak için çalışma yapıyoruz. Gönderilemeyen öğrenciler için uzaktan eğitimimiz olacak."

Selçuk, özel okulların temsilcileriyle görüştüklerini, servis ile yemek ücretlerinin iade edilmesi için kanaat ortaya koyduklarını ve özel okulların gerekeni yapacağını düşündüklerini ifade etti.

Okulların ihtiyaçlarını gidermeye ve öğretmenlerin haklarının iyileştirilemesine büyük önem verdiklerini belirten Selçuk, "Öğretmenin gülmesi benim için çok önemli, öğretmenin itibarı benim itibarımdır. Öğretmenin değerine paha biçilmez. O yüzden geldiğim günden bu yana 'öğretmen öğreten' diyorum. Kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gitmesini istemeyiz. Bizim amacımız öğretmenin mutluluğu." diye konuştu.

Bakan Selçuk, özel eğitim alan öğrencilere çok hassasiyetle yaklaştıklarını dile getirerek, "Bu evlatlarımızın kullandığı bazı araç gereçler evde yok. Dolayısıyla velimiz bu çocuğa evde yardımcı olamıyor. Bu nedenle özel eğitim alan öğrencilerimizin bir an evvel yüz yüze eğitime başlaması konusunda ilkesel olarak bir bakışımız var. Bunun altyapısını hekimlerimizle beraber değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)